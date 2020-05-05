Коронавірус у гуртожитках Києва: на карантин відправили понад 400 осіб

В приміщеннях київських гуртожитків, де виявили коронавірус, на карантині знаходяться понад 400 осіб. Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у гуртожитку на вулиці Бойчука зафіксували 5 випадків коронавірусу. Чотирьох жителів госпіталізували до Олександрівської лікарні, ще один хворий лікується поза межами гуртожитку.

"В приміщенні гуртожиту на карантині перебуває 121 людина. Там посилені заходи дезінфекції, медики постійно оглядають мешканців. Також виявлені всі, хто контактував", - розповів мер.

Також один випадок коронавірусу зафіксували у гуртожитку на вулиці Бажкова.

"Людина - на самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих в гуртожитку 317 осіб. Також встановлено коло людей, які мали контакти з хворими", - додав Кличко.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що у двох гуртожитках Києва зафіксували випадки захворювання на COVID. Гуртожитки закрили на карантин. Кількість людей, які контактували з хворими - понад 60 осіб.

Також повідомлялося про спалах коронавірусу в гуртожитку Київського міжнародного університету (КиМУ). Там захворіли щонайменше 13 студентів. Всього тестування методом ПЛР пройшли понад 150 мешканців.

Загалом у Києві лабораторно підтверджено 1 583 випадки коронавірусу. За добу кількість хворих киян зросла на 48 осіб.