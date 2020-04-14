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Коронавірус виявили ще у трьох мешканців Дніпропетровської області

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 21:03
Коронавірус виявили ще у трьох мешканців Дніпропетровської області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в регіоні лабораторно підтвердили COVID-19 у 74 осіб

У Дніпропетровській області коронавірус лабораторно підтвердили ще у трьох жителів регіону. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Так, всього в регіоні лабораторно підтвердили COVID-19 у 74 осіб.

"Коронавірус виявили у одного жителя Підгороднього 1962 року. Ще двоє чоловіків, у яких підтвердили діагноз, з Кам'янського, 1962 і 1972 народження. Ще 88 тестів сьогодні показали негативний результат", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус помер чоловік. Відзначається, що його госпіталізували у важкому стані.

Крім того, у Кіровоградській області зареєстрували ще два випадки зараження коронавірусом, а загальна кількість збільшилася до 144.

Відзначимо, в Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено 270 нових випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3372 особи, що вилікувалися - 119, загинули - 98.

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Новини України КоронавірусДнепропетровская область
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