Коронавірус в Миколаївській області підтвердили ще у трьох людей

Раніше повідомлялося про відсутність нових захворювань в області за вчора
У Миколаївській області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Миколаївській облдержадміністрації в Facebook.
Повідомляється, що станом на 10 ранку 13 травня в області 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 - медичні працівники. За добу одужали 14 пацієнтів, всього вилікувались 65 жителів області. Померло 5 пацієнтів.
Найбільша кількість випадків виявлено в Доманівському районі:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала однією з п'яти областей, де за вчора не було підтверджено нових випадків коронавіруса. Також COVID-19 не був виявлений у Запорізькій, Чернігівській, Луганській та Сумській областях.
Зазначимо, за останніми даними Моз, в Україні підтверджено 16 425 випадків коронавіруса. За минулу добу підтвердили 402 нових захворювань. помер 12 травня 14 пацієнтів. Загальна кількість жертв коронавіруса зросла до 439.