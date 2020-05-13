Коронавірус в Миколаївській області підтвердили ще у трьох людей

У Миколаївській області підтвердили три нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в Миколаївській облдержадміністрації в Facebook.

Повідомляється, що станом на 10 ранку 13 травня в області 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 45 - медичні працівники. За добу одужали 14 пацієнтів, всього вилікувались 65 жителів області. Померло 5 пацієнтів.

Найбільша кількість випадків виявлено в Доманівському районі:

Миколаїв - 40 осіб;

Южноукраїнськ - 36 осіб;

Первомайськ - 5 осіб;

Арбузинського район - 6 осіб;

Братський район - 3 людини;

Вознесенськ і Вознесенський район - 41 особа;

Врадіївський район - 3 людини;

Доманівський район - 54 особи;

Казанківський район - 1 людина;

Миколаївський район - 1 людина;

Миколаївський район - 37 осіб;

Снігурівський район - 1 людина

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала однією з п'яти областей, де за вчора не було підтверджено нових випадків коронавіруса. Також COVID-19 не був виявлений у Запорізькій, Чернігівській, Луганській та Сумській областях.

Зазначимо, за останніми даними Моз, в Україні підтверджено 16 425 випадків коронавіруса. За минулу добу підтвердили 402 нових захворювань. помер 12 травня 14 пацієнтів. Загальна кількість жертв коронавіруса зросла до 439.