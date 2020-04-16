Коронавірус вже ніколи не зникне, - головний епідеміолог Швеції

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що коронавирус вже ніколи не зникне. Про це він заявив на віртуальній конференції аналітичного центру German Marshall Fund, передає RMF24.

Зокрема, Тегнелл пояснив ліберальний підхід Швеції до пандемії коронавірусу, де на сьогодні закриті тільки школи. Він також зазначив, що відсутність обмежень не означає, що життя у Швеції триває, як раніше, так як вулиці Стокгольма спорожніли і трафік в 10 разів менше звичайного.

У той же час він визнав, що Швеція зазнала невдачі в сфері догляду за літніми людьми, а більше половини смертей від COVID-19 - серед мешканців будинків престарілих.

"Я не думаю, що цей вірус коли-небудь зникне. Деякі країни, схоже, проводять політику, засновану на припущенні, що, якщо вони вилікують усі випадки в країні, вони назавжди позбудуться від вірусу. Я так не думаю", - заявив Тегнелл.

Він також додав, що COVID-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Швеції будуть відстежувати пересування жителів за мобільним даними. Таким чином, влада має намір встановити вплив пересування людей на поширення коронавірусу в країні.