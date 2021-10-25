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Коронавірус неможливо побороти самотужки: ВООЗ закликала країни об'єднати зусилля

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Понеділок 25 жовтня 2021 20:52
Коронавірус неможливо побороти самотужки: ВООЗ закликала країни об'єднати зусилля Фото: ВООЗ закликав країни світу об'єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала світ об’єднатися на тлі пандемії коронавірусу. Жодна з країн не зможе впоратися з захворюванням самотужки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

За словами Гебреїсуса, неможливо побороти коронавірус у відриві від решти інших країн, які продовжують боротьбу. ВООЗ закликала об’єднати свої зусилля, аби кожна з країн змогла захистити свій народ.

"Жодна країна не може покласти край пандемії COVID-19 у відриві від решти світу. І жодна країна не може захистити здоров'я свого народу, не працюючи для захисту здоров'я всіх людей. Разом!", - написав гендиректор ВООЗ.

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