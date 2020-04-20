Коронавірус негативно впливає на світову торгівлю наркотиками, - AP

Коронавірус негативно впливає на світову торгівлю наркотиками, паралізуючи економіку, закриваючи кордони та розриваючи ланцюжок поставок з Китаю, на який наркоторговці покладаються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AP.

За даними видання, один з основних постачальників, який закрився, розташований в Ухані, колишньому епіцентрі глобального спалаху коронавірусу.

Уздовж 2000-мильного кордону між США і Мексикою, через який перетинається переважна більшість нелегальних наркотиків, зазвичай гучний рух транспортних засобів, який контрабандисти використовують для прикриття, сповільнився до мінімуму.

Бари, нічні клуби й мотелі по всій країні, які зазвичай є родючими ринками для торговців наркотиками, закрилися. А ціни на дефіцитні ліки різко зросли.

"Вони стикаються з проблемою пропозиції й проблемою попиту. Як тільки ви доставите їх на ринок, кому ви збираєтеся продавати", - сказав аналітик з безпеки Алехандро Хоуп.

Синтетичні наркотики, такі як метамфетамін і фентаніл, виявилися в числі найбільш постраждалих, значною мірою тому, що вони засновані на хімічних речовинах-прекурсорах, які наркоторговці імпортують з Китаю, готують наркотики в промислових масштабах, а потім відправляють в США.

Нагадаємо, США мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу COVID-19

Як писало РБК-Україна, американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, недооцінюючи як випадки зараження і смерті. США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу.