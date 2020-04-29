Коронавірус завдав США найсильніший удар з часів фінансової кризи

Економіка США у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року, оскільки жорсткі заходи для уповільнення поширення коронавірусу майже закрили країну, поклавши край найбільш тривалому росту в історії країни. Про це повідомляє агентство Reuters.

За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року після зростання на 2,1% в останні три місяці 2019 року.

Падіння відбилося на спад економічної активності в останні два тижні березня, коли мільйони американців звернулися за допомогою по безробіттю. Дані зміцнюють прогнози аналітиків про те, що економіка вже знаходиться в глибокій рецесії.

Більшість ключових компонентів економіки США, включаючи споживчі витрати, на які припадає дві третини економічної активності, різко скоротилися.

"Економіка знаходиться у вільному падінні, ми могли наблизитися до чогось значно гіршого, ніж глибока рецесія", - сказав Сон Геть Сон, професор економіки бізнесу в Університеті Лойоли Мерімаунт в Лос-Анджелесі.

За його словами, "поки рано говорити про відновлення, ми побачимо безліч банкрутств малого та середнього бізнесу".

Падіння в першому кварталі було найбільшим скороченням ВВП з першого кварталу 2009 року.

Конгрес США затвердив бюджетний пакет у розмірі близько 3 трлн доларів, а Федеральна резервна система знизила відсоткові ставки майже до нуля і значно розширила свою роль в якості банкіра останній інстанції, але економісти кажуть, що ці заходи неадекватні.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння світової економіки на 3,0% в 2020 році, що набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За прогнозом МВФ, в розвинених країнах падіння економіки складе 6,1% за рік, у т. ч. у США - на 5,9%, у Німеччині - на 7,0%, у Франції - на 7,2%, в Італії - на 9,1%, в Іспанії - на 8,0%, в Японії - на 5,2%, у Великобританії - на 6,5%, в Канаді - на 6,2%.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння світової економіки в 2020 році на 2,4% через пандемії коронавіруса і зростання на 5,9% в 2021 році. За прогнозом агентства, ВВП США скоротиться на 5,2% в 2020 році.