Коронавірус набирає обертів. В РНБО чекають піку в Україні вже в жовтні

Крім того, за словами Данілова, очікується, що кількість зайнятих ліжок в ковідних лікарнях може досягти 50 тисяч одночасно.

"Пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть знаходитися на ліжках (у лікарнях, - ред.), становитиме 50-55 тисяч осіб", - заявив він.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується імовірно в листопаді 2021 року.

Зазначимо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить в "червону" зону адаптивного карантину, судячи з COVID-статистики. Крім того, Харківська область вже сьогодні може опинитися в "червоній" зоні карантину, повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.