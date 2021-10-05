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Коронавірус набирає обертів. В РНБО чекають піку в Україні вже в жовтні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні пік захворюваності COVID-19 очікується наприкінці жовтня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова посадовця на брифінгу.

Крім того, за словами Данілова, очікується, що кількість зайнятих ліжок в ковідних лікарнях може досягти 50 тисяч одночасно.

"Пік захворюваності ми очікуємо на кінець цього місяця - початок наступного. Ми вважаємо, що загальна кількість хворих, які одномоментно будуть знаходитися на ліжках (у лікарнях, - ред.), становитиме 50-55 тисяч осіб", - заявив він.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що пік нової хвилі коронавірусу в Україні очікується імовірно в листопаді 2021 року.

Зазначимо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто вже входить в "червону" зону адаптивного карантину, судячи з COVID-статистики. Крім того, Харківська область вже сьогодні може опинитися в "червоній" зоні карантину, повідомили в Харківському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

Нагадаємо, в Україні підтвердили 9846 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях.

Зазначимо, вже 8 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

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