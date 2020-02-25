Коронавірус: місцевого жителя Закарпатської області помістили у ізолятор разом з дружиною

У Закарпатській обласній державній адміністрації розповіли, що місцевого жителя, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, помістили до ізолятору разом з дружиною. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Як повідомляється, у хворого було взято всі аналізи для перевірки. Спочатку чоловік звернувся з ознаками ГРВІ до сімейного лікаря, і повідомив, що контактував з китайцями на ринку в Угорщині. Через це було прийнято заходи, при яких чоловіка госпіталізували до інфекційного відділення Закарпатської обласної лікарні.

Наразі спеціалісти уточнюють зв'язки українця з мешканцем Китаю, адже той не міг точно пояснити, коли його роботодавець повернувся з Китаю.

Нагадаємо, вчора тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної державної адміністрації збиралась на екстрену нараду. На засіданні прийняли рішення госпіталізувати цього чоловіка в обласну інфекційну лікарню з використанням спецзасобів захисту.

РБК-Україна писало, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки. Всі пасажири, які будуть прибувати літаками з країн, де раніше підтвердилися випадки зараження, будуть перевірятися в тому ж режимі, в якому перевірялися літаки з азійського напрямку.