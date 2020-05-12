Коронавірус у Львівській області: підтвердили 23-й летальний випадок

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Помер 80-річний чоловік з важкими супутніми захворюваннями

У Львові підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з COVID-19 Telegram.

Повідомляється, що помер 80-річний житель Львова, у якого також були важкі супутні захворювання. Таким, чином це став 23 летальний випадок коронавіруса в області.

"Ще одна, 23-я, смерть від COVID-19. 80-річний чоловік, львів'янин. Смерть викликана ускладненнями хвороби і важкими супутніми захворюваннями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня у Львівській області підтверджено 825 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за останню добу виявили 27 нових захворювань.

Всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому в країні другий день поспіль скорочується кількість нових заражень. Загальне число інфікованих зросла до 16 023 осіб.

Також повідомлялося, що за 11 травня зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 425 осіб.