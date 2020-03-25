Коронавірус у Львівській області: кількість підозр зростає

У Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб з міста Львова, Золочева, Хмельницької області. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко, передає прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи.

"Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого. Загалом у Львівській області за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 127 людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі, заразився лікар-стоматолог.

Раніше РБК-Україна писало, що в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Крім того, вчора лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.