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Коронавірус у Львові: заразились два лікаря

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 13:39
Коронавірус у Львові: заразились два лікаря
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Усіх контактних осіб заражених лікарів обстежують та ізольовують

У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначається, один з заражених медиків - це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги, якому 47 років. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. Разом з тим, в лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування.

Другий лікар - з 5-ої міської поліклініки. Він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують.

Нагадаємо, у Київській області коронавірус підтверджений у 70 людей, ще 308 осіб перебувають з підозрою на COVID-19.

Також у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19.

РБК-Україна писало, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

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