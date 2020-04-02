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Коронавірус у Львові: 5 хворих перебувають у важкому стані

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:42
Коронавірус у Львові: 5 хворих перебувають у важкому стані
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ще одного зараженого підключили до апарату штучної вентиляції легень

Станом на сьогодні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні 5 хворих коронавірусом перебувають у тяжкому стані, одну людину підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Також у Львівській області підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.

Зазначимо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадки.

Зокрема, у Вінницькій області нові випадки зараження коронавірусом, всього заразились 54 людини. Разом з тим, інфікувались чотири дитини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендує аптекам працювати цілодобово під час епідемії коронавірусу в Україні. Вчора уряд посилив карантин.

В той же момент голова ДПСУ Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.

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