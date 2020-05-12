Коронавірус лікують вдома понад 6 тис. українців

Понад 6 тисяч громадян з підтвердженими тестом на коронавірус не були госпіталізовані до інфекційних стаціонарів та лікуються вдома. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він також наголосив, що з загальної кількості випадків коронавірусу в Україні на амбулаторному лікування наразі перебуває близько 10 тис. осіб.

"Близько 6 тис. українців (станом на 9 травня, - ред.) зараз лікуються вдома", - заявив Ляшко.

За його словами, процес лікування хворих на самоізоляції контролюють лікуючий або сімейний лікар. А місце перебування хворого фіксують за допомогою додатка "Дій вдома".

"Контроль за ними та медикосанітарне спостереження - компетенція лікуючого лікаря, сімейного лікаря. Ці алгоритми відпрацьовані. Є додаток "Дій вдома", який чітко показує де хто повинен перебувати, в тому числі, перебуваючи на амбулаторному лікуванні", - додав він.

За словами Ляшко, хворі коронавірусом можуть виходити з дому в крайніх випадках, проте мають носити засоби захисту.

"Хворі люди не повинні залишати місце амбулаторного лікування, але в крайніх випадках - вони можуть це зробити, але повинні бути повністю захищені, використовувати засоби індивідуального захисту, маски та інші речі", - додав він.

Нагадаємо, за останніми даними в Україні зафіксовано 416 нових заражень і 17 летальних випадків COVID-19. Всього кількість інфікованих досягла 15648 хворих, померли 408 українців, одужали 3288 пацієнтів.

Крім того, уряд України планує продовжити карантин й після 22 травня, не зважаючи на пом'якшення обмежень з 11 травня.