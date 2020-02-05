Коронавірус на лайнері в Японії: на борту перебувають 25 українців

Біля берегів Японії на борту заблокованого через виявлене захворювання коронавірусом круїзного лайнера перебувають 25 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що МОЗ Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири та члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

"Національний координатор з ММСП Японії повідомив 5-го лютого про 25 громадян України, які перебувають на борту вказаного круїзного лайнера", - повідомляє МОЗ.

Додамо, що було відібрано зразки у 237 пасажирів та членів екіпажу, послідовно проводиться їх дослідження.

Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на коронавірус 2019-nCoV.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилось інфікування китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно у Центрі громадського здоров'я України повідомили про намір евакуювати 60 українців з китайського Уханя, де стався спалах коронавірусу. Дата евакуації українців з Уханя поки невідома.