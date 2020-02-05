Коронавірус на лайнері в Японії: на борту можуть бути 20 українців

На борту заблокованого через виявлене захворювання коронавірусом біля берегів Японії круїзного лайнера перебувають українці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, у пасажирів якого виявили коронавірус 2019-nCoV, перебувають щонайменше 20 громадян України.

За словами одного з пасажирів лайнера, судно Diamond Princess на 14 днів відправлять на карантин, щоб виключити можливість подальшого поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Японії щонайменше в 10 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess виявили захворювання новим видом коронавірусу. У японському Міністерстві охорони здоров'я заявили, що серед пасажирів та членів екіпажу судна було зроблено понад 200 проб на наявність коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилось інфікування китайським коронавірусом 2019-nCoV.

Крім того, сьогодні у Центрі громадського здоров'я України повідомили про намір евакуювати 60 українців з китайського Уханя, де стався спалах коронавірусу. Дата евакуації українців з Уханя поки невідома.