Коронавірус в Лаврі та загострення на Донбасі: новини за 9 квітня

Колаж РБК-Україна

У трьох областях України можуть ввести комендантську годину, в Києво-Печерській лаврі зафіксували майже 30 випадків захворювання коронавірусом, на Донбасі вбито одного українського військового, двоє поранені. Детальніше про те, що сталося у четвер, 9 квітня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі

В Україні за добу заразилися коронавірусом 224 особи. На даний момент підтверджено діагноз на коронавірус 1892 українців. Вилікувалися від хвороби 45 пацієнтів, загинули 57.

У трьох областях України в рамках карантину через пандемію коронавірусу можуть ввести комендантську годину.

Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з випадків захворювання на коронавірус, зареєстрованих у столиці за минулу добу - 26 хворих у Києво-Печерській лаврі.

Коронавірусної інфекції у Миколаївській області фахівці Міністерства охорони здоров'я внаслідок проведеної спецоперації не знайшли.

У Чернівецькій області за останню добу підтвердили 76 нових випадків захворювання коронавірусом.

З метою стабілізації цін на продукти на час карантину в Україні супермаркети погодилися зменшити націнку на продукти першої необхідності.

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамовых територіях.

Доба на Донбасі: один український військовий загинув, двоє поранені

На Донбасі ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил різко загострилася - минулої доби внаслідок ворожих обстрілів вбито одного українського військового, ще двоє поранені. Про це передає штаб ООС.

Загалом протягом 9 квітня зафіксовано, що збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл українських позицій. Дев’ять обстрілів - із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, що є порушенням мінських угод.

В Україні готують запуск єдиного квитка на всі види транспорту

В Україні найближчим часом з'являться єдині електронні квитки на всі види транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що Міністерство інфраструктури і державне підприємство "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки" працюють над запуском SmartTicket - єдиного електронного квитка.

Передбачається, що такий квиток дозволить пасажирам користуватися всіма видами транспорту (залізничний, міський, авіа) всіх перевізників на території України.

У центрі Одеси обвалився старовинний будинок

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова обрушився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що обрушився пам'ятник архітектури місцевого значення, побудований в 1893 році. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли сталося обвалення.

З'явилось відео обвалу.

В Україну йде негода (карта)

Погода в Україні сильно зіпсується вже наступного тижня. В країні сильно похолодає, прийде штормовий вітер, а сильні дощі будуть йти упереміш із мокрим снігом. Про це свідчать оновлені карти Українського гідрометцентру.

Сильна негода прийде в країну в середині квітня - 14 числа. Але вже сьогодні, 10 квітня, почне холоднішати, а місцями мрячити.