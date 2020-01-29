Коронавірус з Китаю зафіксували в 15 країнах

На даний момент від вірусу загинули 132 людини
Станом на 29 січня, китайський коронавірус зафіксовано в 15 країнах, крім Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
Наголошується, що у світі на даний момент зареєстровано 6 057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, з яких 132 закінчилися смертю.
Раніше випадки захворювання вже були підтверджені в 12 країнах - Таїланд, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Японія, Австралія, Швейцарія, Німеччина, Непал, РФ, Франція.
У МОЗ повідомили, що прийняли заходи з метою недопущення поширення вірусу в країні:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців з-за коронавірусу. Українська авіакомпанія виконує рейси 30 січня та 3 лютого.
Відзначимо, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом, однак це не був коронавірус з Китаю.