Коронавірус: Китай буде розслідувати бездіяльність влади Хубэя

Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Пекін відправить слідчих в Ухань

Центральна комісія Комуністичної партії Китаю розслідує факт можливого ігнорування владою Хубэя заяви лікаря Лі Вэньляна про початок епідемії коронавірусу. Про це повідомляє TheGuardian.

Повідомляється, що смерть лікаря спровокувала масові обурення китайських громадян. Подія стала головною темою на китайському сайті мікроблогів Weibo з більш ніж 1,5 млрд переглядів, а також широко обговорювалася у приватних групах обміну повідомленнями WeChat, де люди висловлювали обурення і смуток.

Китайська влада відреагувала на обурення громадськості та направила в Ухань групу фахівців, які будуть розслідувати можливе ігнорування місцевою владою спалаху захворювання на ранньому етапі.

Нагадаємо, 34-річний лікар Лі Вэньлян помер від коронавірусу 7 лютого. Він першим намагався попередити своїх колег про спалах вірусу в кінці 2019 року, проте був звинувачений в "неправдивих заявах". Місцева поліція наказала йому припинити "незаконну діяльність". Лише пізніше в січні уряд вирішив заблокувати провінцію Хубей, де вперше проявився вірус.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що вище керівництво Китаю все ж визнало недостатню реакцію країни на спалах коронавірусу.