Коронавірус в Китаї: закриті міста і понад 70 тис. інфікованих

Кількість жертв китайського коронавірусу Covid-19 продовжує зростати з кожним днем. В епіцентрі епідемії вводять безпрецедентні заходи безпеки. Особливо суворі заборони торкнулися жителів провінції Хубей. Всі подробиці про ситуацію в Китаї - в матеріалі РБК-Україна.

Жителям провінції Хубей заборонили залишати домівки

Влада посилила карантин в епіцентрі спалаху коронавірусу. Так, близько 780 мільйонів людей живуть в умовах тих чи інших обмежень на пересування, включаючи всю провінцію Хубей, північно-східну провінцію Ляонін, а також - Пекін і Шанхай.

Міським і сільським жителям Хубея заборонили виходити з дому і користуватися приватними автомобілями.

Повністю обмежено рух пішоходів по вулицях і будь-якого транспорту, крім поліцейських автомобілів і екстрених служб. Також жителям провінції не можна збиратися для ігор в карти або маджонг.

За порушення заборони на вихід на вулицю громадян можуть затримати на строк до десяти діб.

Фото: Виходити на вулицю можна один раз на 3 дні (twitter.com XHNews)

Залишати домівки дозволили тільки в екстрених випадках. Для поповнення запасів продуктів і предметів першої необхідності один із членів сім'ї має право виходити в магазин один раз на три дні. У кожному житловому масиві встановили пости охорони.

Раніше в Ухані ввели обмеження на вихід з мікрорайонів. У кожному міському районі встановили КПП, на яких у громадян вимірюють температуру тіла.

Всі транспортні засоби обробляють дезінфікуючими засобами. Для боротьби з поширенням захворювання дезінфікуючі хімікати розпилюють і на міських вулицях.

Смертна кара за приховування симптомів

На тлі активної боротьби китайської влади з поширенням епідемії суд Пекіна виніс нагадування про кримінальну відповідальність за приховування захворювання.

Законодавство Китаю передбачає покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення за приховування симптомів хвороби або надання неправдивої інформації про стан хворого. У крайніх випадках винного можуть засудити до смертної кари.

Людина, яка є переносником інфекції і навмисне призвела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Також злочином вважається приховування історії подорожей.

Фото: Епідемія в Китаї (twitter.com XHNews)

Варто відзначити, що коронавірусом Сovid-19 інфіковано вже понад 72 тис. жителів Китаю, кількість жертв епідемії наближається до 2000 осіб. Близько 3 тис. хворих - медики, половина з них перебуває у важкому стані. 13 тисяч пацієнтів успішно пройшли лікування.

Дефіцит у магазинах і пограбування в Гонконзі

Спалах коронавірусу призвів до паніки серед населення. Злякавшись можливого дефіциту товарів, жителі Гонконгу почали масово скуповувати продукти в магазинах.

Через ажіотаж супермаркети не встигають поповнювати асортимент, і полки порожніють вже через кілька годин після відкриття. Величезним попитом у покупців користуються макарони, рис, засоби дезінфекції, маски, побутова хімія і туалетний папір.

Фото: Через паніку китайці скуповують засоби гігієни (twitter.com chinarhyming)

17 лютого в Гонконзі озброєна банда пограбувала вантажівку біля супермаркету. Три людини з ножами напали на водія служби доставки і вкрали сотні рулонів туалетного паперу на суму 130 доларів. Поліція затримала двох нападників на місці злочину, також знайшли і туалетний папір.

У столиці Китаю ввели карантин

Всі, хто прибуває до Пекіна, повинні дотримуватися карантинного режиму протягом двох тижнів. Місцева влада китайської столиці попередила про відповідальність за відмову від виконання даних умов.

"Всі люди, що повертаються в Пекін, повинні ізолювати себе на 14 днів, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу", - сказано в офіційній заяві.

Суворі профілактичні заходи ввели ще в одному мегаполісі країни. Жителів Шанхаю зобов'язали носити маски в громадських місцях і не перешкоджати виміру температури.

Скасування масових заходів

Через спалах коронавірусу відкладений етап "Формули-1". Гонки мали пройти в Шанхаї 17-19 квітня. Промоутер Гран-прі Китаю попросив про відстрочення на час переговорів зі спортивною владою країни. Керівництво "Формули-1" заявило, що продовжить стежити за ситуацією і вивчить нові дати для проведення змагань наприкінці 2020 року.

Також на невизначений термін перенесли Пекінський автосалон. Відкриття Міжнародної автомобільної виставки було заплановано на 21 квітня. Однак для безпеки гостей і учасників організатори вирішили відкласти проведення заходу.

Фото: Жителі КНР зобов'язані носити маски в громадських місцях (twitter.com XHNews)

Китайських чиновників звільняють через коронавірус

Кілька керівників Комуністичної партії втратили місця роботи через недостатнє реагування на спалах коронавірусу. Серед звільнених - секретар партії в комісії з охорони здоров'я в Хубеї і голова цієї комісії.

Крім цього, сотні держслужбовців потрапили під слідство, були звільнені або отримали попередження. Розслідування бездіяльності чиновників почалося після смерті китайського лікаря Лі Веньляна, який першим виявив коронавірус, але місцева влада Хубея звинуватила його в поширенні неправдивої інформації.

Нагадаємо, 19 лютого має початися евакуація українців з охопленого епідемією Уханя. При цьому людей з симптомами ГРВІ не допустять на борт. Кожен пасажир до посадки повинен буде підписати інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції і спостереження за станом здоров'я. Після прибуття в Україну всіх громадян помістять в карантин на 14 діб.