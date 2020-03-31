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Коронавірус у Китаї: за добу нових випадків смертей та заражень не зафіксовано

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 08:17
Коронавірус у Китаї: за добу нових випадків смертей та заражень не зафіксовано
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За час поширення вірусу у країні зафіксували 82 223 випадки зараження, померли - 3308 людей

За добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових заражених. Такі дані наводить центр Джона Гопкінса,.

Також повідомляється, що за час поширення вірусу у країні зафіксували 82 223 випадки зараження, померли - 3308 людей. Таким чином, Китаю лишилось вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватись далі.

З початку 31 березня у Китаї зареєстрували 5 летальних випадків та 79 випадків зараження. Усього вилікувались від коронавірусу у Китаї 75 926 осіб.

Нагадаємо, у США зафіксували вже 163, 8 тис. випадків захворювання коронавірусом COVID-19. Згідно зі статистикою, померли понад 3 тис. пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус. Найбільшу частину смертельних випадків зафіксували в штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Разом з тим, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 чоловік. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.

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