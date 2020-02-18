Коронавірус в Китаї: як будуть евакуювати українців з Уханя

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, як будуть евакуювати українців з Уханя через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За його словами, команда літака, яким евакуюватимуть громадян із Китаю до України, складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства. Вони будуть у костюмах біозахисту.

Кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься.

В аеропорті проводитиметься термометрія пасажирів китайською стороною з повідомленням медичного персоналу рейсу і повторно - українськими медиками безпосередньо перед посадкою в літак. У разі наявності температури медперсонал прийматиме рішення про недопущення пасажира на рейс. Такі особи в супроводі консула будуть супроводжені в місцеву лікарню.

Після прибуття в Україну, літак прямує на санітарну стоянку та всі проходять прикордонний контроль.

"Всього підлягатимуть обсервації орієнтовно 109 осіб. Пасажири, які прибули з КНР і члени екіпажу прямують до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колону з 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі патрульної поліції" - сказав міністр.

Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири - також піддаватимуться дезінфекції. У період обсервації - від 14 діб, працівники МВС України здійснюватимуть охорону території корпусів, де знаходитимуться евакуйовані громадяни під пильним наглядом медиків. Приміщення з евакуйованими будуть посилені - буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження.

Раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.