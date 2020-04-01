Коронавірус у Кіровоградській області: у двох заражених стан середньої важкості

У Кіровоградській області зареєстрували 6 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Голова ОДА Андрій Балонь зазначив, що сьогодні стало відомо про ще двох заражених, хворі перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків.

"Хворі госпіталізовані й перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків. По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб", - повідомив він.

Нагадаємо, у МВС заявили, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня.

Зазначимо, станом на ранок 1 квітня в Україні офіційно підтверджено 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. Жертвами COVID-19 стали 17 людей, ще 10 пацієнтів одужали.

Також в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.