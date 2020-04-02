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Коронавірус в Києві: одужали 12 пацієнтів

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 12:17
Коронавірус в Києві: одужали 12 пацієнтів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дванадцять чоловік вже виписали з лікарень

Станом на 2 березня від коронавірусу в Києві одужали 12 пацієнтів. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що більшість госпіталізованих перебували в Олександрівській лікарні.

"Також повідомлю, що 12 пацієнтів, більшість з яких лікувалися в Олександрівській лікарні, - їх вже виписали додому. Вони одужали", - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу. Зокрема, помер 70-річний пацієнт. Загальна кількість заражених в столиці досягла 161.

В цілому по Україні станом на першу половину днів 2 квітня число заражених коронавірусом зросло до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків, 20 смертей, 13 пацієнтів одужали.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України провела обшуки в приватній клініці Eurolab. Обшуки проводилися у справі про навмисне приховування інформації про виявлені випадки коронавірусу в цій клініці. СБУ вважає, що дії Eurolab могли сприяти поширенню COVID-19.

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