Коронавірус у Києві: число заражених наближається до 300

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мер столиці повідомив про збільшення кількості заражених у місті

Коронавірусом у Києві заразилися 294 людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, число хворих зросло на 15 людей.

"Збільшились (кількість хворих, - ред.) на 15 людей. Загалом у столиці уже 294 випадки. Захворіли вісім жінок від 20 до 67 років та шість чоловіків від 43 до 61 року. Один 16-річний юнак... До лікарень госпіталізували вісім пацієнтів, інші - на самоізоляції. Більшість киян, яких вражає вірус, люди молодого та середнього віку", - зазначив очільник столиці.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що приріст підтверджених випадків захворювання коронавірусною хворобою становить 14% за добу. За його словами, у віковій структурі захворілих досі переважають жінки.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину через пандемію коронавірусу відомство буде коментувати не раніше, ніж через 10 днів. Ляшко підкреслював, що МОЗ порівнює усі сценарії, які відбуваються у країнах Євросоюзу та інших країнах.

Так, за минулу добу від коронавірусної хвороби померли ще сім українців. А число заражених зросла до 1668 людей.