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Коронавірус у Києві: померла ще одна людина

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 12:03
Коронавірус у Києві: померла ще одна людина
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві заразились коронавірусом більше 500 людей

У Києві станом на 14 квітня кількість заражених коронавірусом зросла до 551, померли 10 людей. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, у столиці заразились 551 людина і 10 померли. За добу заразились 50 людей.

Раніше повідомлялось, що кількість заражених коронавірусом в Україні за добу збільшилась на 270 людей, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій та Тернопільській областях, а також Києві.

Нагадаємо, в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні Житомирської області перебуває 7-місячна дитина, яка хвора на коронавірус. Дитина перебуває в лікарні з мамою в якої, як і в решти родини було виявлено захворювання.

Додамо, у Чернівецькій області на коронавірус COVID-19 захворіли 546 осіб. За останню добу підтвердили 84 нові випадки інфікування.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

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