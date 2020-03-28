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Коронавірус в Італії: жертвами хвороби стали понад 10 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 20:14
Коронавірус в Італії: жертвами хвороби стали понад 10 тисяч осіб
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

За останню добу від COVID-19 померли майже 900 людей

У суботу, 28 березня, кількість летальних випадків від коронавірусу в Італії перевищила 10 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За даними новинного агентства, за останню добу в Італії від захворювання на коронавірус померли 889 людей. Так, загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 10 023.

Крім того, станом на зараз відомо про 92 472 підтверджені випадки зараження коронавірусом. За останню добу коронавірус виявили у 5 974 жителів Італії. Вилікувалися від COVID-19 вже 12 384 особи, з них 1 434 - виписали з лікарень сьогодні.

Коронавірус в Італії: жертвами хвороби стали понад 10 тисяч осіб

Поширення коронавірусу регіонами Італії (corriere.it)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 1 тисячу. За останню добу у Сполученому Королівстві зафіксували 260 летальних випадків від захворювання на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні на Шрі-Ланці зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу. Від захворювання на COVID-19 помер 60-річний чоловік, який мав ряд супутніх патологій. На Шрі-Ланці коронавірусом заразилися вже 110 осіб.

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