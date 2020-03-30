Коронавірус виснажує системи охорони здоров'я у всьому світі, - ВООЗ

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Стрімке зростання затребуваності в медичних закладах та медичних працівників становить небезпеку

Пандемія коронавірусу COVID-19 виснажує системи охорони здоров'я у всьому світі. Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус, передає РБК-Україна.

За його словами, деякі системи охорони здоров'я будуть перевантажені і не зможуть ефективно працювати

"Пандемія COVID-19 виснажує системи охорони здоров'я у багатьох країнах. Швидке зростання затребуваності в медичних закладах та медичних працівниках є небезпечним, що деякі системи охорони здоров'я будуть перевантажені і не зможуть ефективно працювати", - заявив Гебрейесус.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні число хворих в країні збільшилося до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом. Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19. Загальне фінансування ЄС для країн "Східного партнерства" становить 140 млн євро.

У заяві також повідомляється, що ЄС продовжить підтримувати Україну, щоб полегшити вплив кризи на систему охорони здоров'я, повсякденне життя людей і економіку, а також ЄС готує комплекс заходів допомоги для окремих країн-партнерів та регіону східного сусідства.