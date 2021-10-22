Коронавірус може не зникнути ніколи, - Ляшко

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - заявив Ляшко.

Він повідомив, що "ковід" стане ендемічною хворобою.