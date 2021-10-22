RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Коронавірус може не зникнути ніколи, - Ляшко

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи. Але з ним можна навчитись жити.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

За його словами, штам коронавірусу "Дельта" є непередбачуваним і небезпечним.

"Всіх цікавіть відповідь на питання: коли це все закінчиться. Неприємна новина в тому, що "ковід" може не зникнути ніколи. Хороша - ми можемо повернутись до нормального життя з циркуляцією цього вірусу серед нас", - заявив Ляшко.

Він повідомив, що "ковід" стане ендемічною хворобою.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВіктор Ляшко