Коронавірус у Хмельницькій області: заражена отримала перший негативний тест

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Якщо другий тест теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала

Контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради.

Як зазначили, через 2 дні очікується остаточний тест.

"Контрольний PLR тест першої хворої на COVID-19 показав негативний результат. Через 2 дні очікується остаточний. Якщо він теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала", - розповіли у прес-службі.

Також у міськраді розповіли, що станом на ранок, 6 заражених коронавірусом.

Нагадаємо, згідно рішенням державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації, у Чернівецькій області запровадили особливий режим в’їзду та виїзду через коронавірус.

Зазначимо, обмеження на в'їзд були введені у Хмельницькому. На вїздах до міста також встановлять блокпости, на яких медпрацівники будуть проводити температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів.

Додамо, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну.