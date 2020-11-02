ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Коронавірус: у Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження

Німеччина, Понеділок 02 листопада 2020 03:47
Коронавірус: у Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження
Фото: Берлін (flickr)
Автор: РБК-Україна

У Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, забороняють роботу ресторанів, барів, кінотеатрів.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

З 2 листопада в Німеччині перестануть працювати ресторани, бари, розважальні заклади, обмежується робота магазинів.

Канцлер Ангела Меркель наголошує, що нові заходи необхідні для того, щоб система охорони здоров'я впоралася з ситуацією з коронавірусом.

В громадських місцях заборонено збиратися в компаніях понад десять осіб.

Також до грудня не будуть працювати фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонено приймати туристів.

Раніше міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.

Раніше у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим. Він діятиме з 6 жовтня до 17 січня.

Крім того, у Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

Нагадаємо, Європейська комісія допустила, що при найгіршому сценарії вакцину від коронавірусу взагалі створити не вдасться. У кращому сценарії передбачається її поява протягом найближчих декількох місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ГерманиякарантинКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся