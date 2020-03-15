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Коронавірус: в Єгипет прилетить консул для допомоги укранцам

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 23:09
Коронавірус: в Єгипет прилетить консул для допомоги укранцам
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Посол України в Єгипті отримав доручення мобілізувати всі ресурси на підтримку зв'язку з туристами

В Шарм-ель-Шейх (Єгипет) у понеділок, 16 березня, прилетить консул, щоб надати допомогу українцям, яких помістили на карантин через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Як повідомляється, посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати всі ресурси на підтримку зв'язку з туристами, які знаходяться на єгипетських курортах.

Крім того, у центральному апараті МЗС України створюється спеціальна група оперативного реагування, щоб надавати всю необхідну допомогу посольства України в Єгипті.

"Для нашої команди МЗС України безпека, комфорт і захист інтересів українців - понад усе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Єгипті через спалах коронавірусу помістили в карантин українських туристів, які відпочивали на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада. На карантин відправили українців, які відпочивали в готелі Reef Oasis Beach Resort і Sentido Reef Oasis Senses Resort.

Зазначимо, з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Також Україна з 16 березня закриє кордон для іноземців. При цьому всі українці, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. У суботу, 14 березня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону.

Додамо, що з 17 березня на два тижні буде закритий пропуск через кордон для регулярного пасажирського сполучення. МЗС рекомендувало українцям за кордоном зареєструвати в онлайн-системі "Друг", яка допоможе під час формування списків на евакуацію.

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