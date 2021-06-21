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Коронавірус "Delta" зареєстрований майже в половині країн світу, - ВООЗ

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Женева, Понеділок 21 червня 2021 21:11
Коронавірус "Delta" зареєстрований майже в половині країн світу, - ВООЗ Фото: дельта-штам covid зареєстрований майже в половині країн світу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вперше виявлений в Індії дельта-варіант COVID-19 зареєстрований в 92 країнах. Швидкість поширення нового штаму коронавірусу викликає занепокоєння у вчених, оскільки він більш заразний.

Про це в ході брифінгу повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове.

"Варіант" Дельта " зареєстрований в 92 країнах. Він викликає особливу стурбованість, оскільки більш заразний і швидко поширюється по світу", - сказала вона.

За її словами, така швидкість поширення дельта-штаму covid пов'язана, в тому числі з відмовою людей від дотримання епідеміологічних вимог. "Попередні дослідження також свідчать, що зараження даним варіантом збільшує ризик госпіталізації", - додала фахівець.

Представник ВООЗ також зазначила, що для взяття під контроль поширення цього варіанту коронавірусу буде потрібно більше часу. "Деякі вакцини менш ефективні проти штаму "Дельта", проте вони в будь-якому випадку допомагають запобігти виникненню важких форм захворювання і знизити смертність", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили, що дельта-варіант COVID-19 стає панівним варіантом коронавірусу в світі. Це відбувається через його високу здатність передаватися від людини до людини.

Як повідомляло РБК-Україна, вчені Національної академії наук України (НАН) запропонувавши додатковий контроль з країнами, де циркулює дельта-штам коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відстрочити поширення "індійського" штаму в Україні.

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