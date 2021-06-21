Коронавірус "Delta" зареєстрований майже в половині країн світу, - ВООЗ

Вперше виявлений в Індії дельта-варіант COVID-19 зареєстрований в 92 країнах. Швидкість поширення нового штаму коронавірусу викликає занепокоєння у вчених, оскільки він більш заразний.

"Варіант" Дельта " зареєстрований в 92 країнах. Він викликає особливу стурбованість, оскільки більш заразний і швидко поширюється по світу", - сказала вона.

За її словами, така швидкість поширення дельта-штаму covid пов'язана, в тому числі з відмовою людей від дотримання епідеміологічних вимог. "Попередні дослідження також свідчать, що зараження даним варіантом збільшує ризик госпіталізації", - додала фахівець.

Представник ВООЗ також зазначила, що для взяття під контроль поширення цього варіанту коронавірусу буде потрібно більше часу. "Деякі вакцини менш ефективні проти штаму "Дельта", проте вони в будь-якому випадку допомагають запобігти виникненню важких форм захворювання і знизити смертність", - підкреслила вона.