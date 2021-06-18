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Коронавірус "Дельта" може з'явитися в Україні: чим він небезпечний

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Епідеміолог прогнозує появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.

Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна.

У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.

Також експерт розповіла, чому вірус "Дельта" більш заразний:

  • у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
  • вище показник смертності.
  • більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
  • більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.

Нагадаємо, в Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак дію самого карантину продовжили до 31 серпня.

Зазначимо, маску можна не носити під час перебування на масових заходах тільки за певних умов.

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