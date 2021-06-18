Коронавірус "Дельта" може з'явитися в Україні: чим він небезпечний

Епідеміолог прогнозує появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.
Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна.
У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.
Також експерт розповіла, чому вірус "Дельта" більш заразний:
Нагадаємо, в Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак дію самого карантину продовжили до 31 серпня.
Зазначимо, маску можна не носити під час перебування на масових заходах тільки за певних умов.