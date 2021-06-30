Коронавірус "Дельта": Австралія скасувала вікові обмеження для вакцинації AstraZeneca

Відповідне рішення органи охорони здоров'я прийняли через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта".

До цього австралійців молодше 60 років застерігали від щеплення вакциною від AstraZeneca через ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Зараз в уряді заявили, що рішення про розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.