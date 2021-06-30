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Коронавірус "Дельта": Австралія скасувала вікові обмеження для вакцинації AstraZeneca

Автор: Даша Харченко

В Австралії скасували вікові обмеження для дорослих, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Раніше австралійців молодше 60 років застерігали від цього щеплення.

Про це повідомляє The Associated Press.

Відповідне рішення органи охорони здоров'я прийняли через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта".

До цього австралійців молодше 60 років застерігали від щеплення вакциною від AstraZeneca через ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Зараз в уряді заявили, що рішення про розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.

Нагадаємо, в деяких регіонах Австралії вводять локальні локдауни через спалахи коронавірусу. Влада вважає, що спалахи викликані заразним варіантом коронавірусу "Дельта".

Раніше жителям Канади, які отримали перше щеплення вакциною від коронавірусу, радять робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna. Таке рішення було прийнято на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання""

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