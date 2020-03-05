Коронавірус у Чернівцях: заборонено масові заходи, школи закриють на карантин

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівцях оголосила локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зазначається, що для недопущення поширення коронавірусу в Чернівцях та Чернівецькій області заборонять масові заходи, концерти, конференції, спортивні події. Також буде тимчасово зупинено навчальний процес.

"Такі заходи потрібні, щоб зменшити масові скупчення людей. Оскільки, коронавірус передається крапельним шляхом, відповідно збудник COVID-19 від хворої людини може поширюватися максимум на 1,5-2 м", - пояснили в уряді.

Зазначається, що протиепідемічні заходи буде введено 6 березня, вони триватимуть впродовж 16 днів.

Нагадаємо, 3 березня коронавірус вперше зафіксували в Україні. Хворобу підтвердили у чоловіка в Чернівцях. Відомо, що хворий чоловік нещодавно повернувся з Італії, де перебував разом з родиною.

Також РБК-Україна писало, що в Чернівцях під наглядом лікарів перебувають 6 осіб, які контактували з хворим коронавірусом чоловіком. Під наглядом перебувають четверо співробітників прикордонної служби, один митник та дружина хворого.