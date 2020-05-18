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Коронавірус у Чернівецькій області: вперше за довгий час немає нових жертв

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 18:31
Коронавірус у Чернівецькій області: вперше за довгий час немає нових жертв
Фото: Чернівецька область не фіксує нових жертв COVID-19 (РБК-Україна)

З початку епідемії в регіоні померли 110 людей

За минулу добу не було зафіксовано жодної жертви від коронавірусу в Чернівецькій області. При цьому випадки зараження продовжують фіксуватися.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької ОДА у Facebook.

Повідомляється, що за 17 травня в області одужали ще 25 людей, вони отримали двічі негативний результат тесту на COVID-19. В цілому в регіоні одужали вже 634 особи.

"Також 17 травня в Чернівецькій області вперше за довгий час не зафіксовано летальних випадків", - йдеться в повідомленні.

У той же час зафіксовано 19 нових випадків зараження, з них 8 у Чернівцях.

Нагадаємо, станом на 18 травня в Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусу. При цьому добова захворюваність знизилася до 325 випадків, однак 21 особа померла за минулу добу.

При цьому найбільшу кількість хворих зафіксовано за минулий день у Львівській області (47 осіб). Жодного нового захворювання не підтверджено в Черкаській, Чернігівській, Луганській та Полтавській областях. Кількість тих, хто перехворів СOVID-19, досягло 5 276.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України заражениеЧерновицкая областьКоронавірус
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