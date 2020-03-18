Коронавірус у Чернівецькій області: стало відомо про стан заражених дітей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Після першої доби у дітей знизилась температура і немає лихоманки та пневмонії

У заражених коронавірусом дітей стан середньої тяжкості, у них немає температури, лихоманки та пневмонії. Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає РБК-Україна.

Як вона зазначила, діти перебувають у обласній дитячій клінічній лікарні.

"Діти, у яких підтвердили коронавірус, перебувають у обласній дитячій клінічній лікарні. І ми говоримо про те, що стан їх є середньої складності", - зазначила вона.

Гусак розповіла, що діти і їхні мами почувають себе добре. Після першої доби у них знизилась температура і немає лихоманки та пневмонії.

Нагадаємо, упродовж 17 березня до Міністерства охорони здоров'я надійшла 41 підозра на коронавірус. Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.

Також повідомлялося, що за межами країни від коронавіруса лікуються 12 українців. При цьому на карантині за межами України знаходяться 744 українців.

РБК-Україна писало, що в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2).