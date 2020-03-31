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Коронавірус у Чернівецькій області: у реанімації 7 людей

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 15:18
Коронавірус у Чернівецькій області: у реанімації 7 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Переважна більшість цих пацієнтів - старшого віку

У реанімаційних відділеннях медичних закладів Чернівецькою області перебуває 7 пацієнтів з коронавірусом на неінвазивній вентиляції легень. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Крім того, у важкому стані ще 2 пацієнтів, вони на кисневій дотації.

"Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному - у Глибоцькій ЦРЛ, трьом - в обласній клінічній лікарні. У всіх цих недужих підтверджено інфікування COVID-19. Також двоє пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень перебувають у Чернівецькій міській лікарні №1. У одного з них діагностовано коронавірус, у іншого - підозра на COVID-19", - розповіли в ОДА.

Переважна більшість цих пацієнтів - старшого віку. Як правило, недуга протікає важко у людей, котрі мають супутні патології, наприклад, цукровий діабет, серцево-судинні хвороби або надмірну вагу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську в обласному пологовому будинку померла породілля з підозрою на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на коронавірус перевірятимуть всіх пацієнтів з пневмонією. Всього в столиці протестовано 1900 людей на наявність коронавирусної інфекції.

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