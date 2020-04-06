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Коронавірус у Чернівецькій області: в ОДА розповіли про тяжкохворих

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 15:09
Коронавірус у Чернівецькій області: в ОДА розповіли про тяжкохворих
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, частина паціентів підключена до апарату штучної вентиляції легень

У Чернівецькій ОДА розповіли про стан заражених коронавірусом, які перебувають у реанімації. Про це повідомляє прес-служба ОДА.

У реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам(трьом з підозрою на коронавірус і одному з підтвердженим діагнозом). Один з паціентів у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих - на кисневій дотації.

У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих - стабільно важкий.

Пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія.

У обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 - на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.

У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився.

У Хотинській центральній районній лікарні одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за минулу добу відсоток тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію в Україні, знизився.

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