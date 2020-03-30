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Коронавірус в Чернівецькій області: 7 пацієнтів перебувають у важкому стані

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 15:44
Коронавірус в Чернівецькій області: 7 пацієнтів перебувають у важкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі пацієнти підключені до штучної вентиляції легень

У лікарнях Чернівецької області шість хворих і один з підозрою на коронавірус COVID-19 знаходяться у важкому стані. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що всі сім пацієнтів підключені до штучної вентиляції легенів.

"В медичних закладах Буковини знаходиться 7 пацієнтів на неінвазивної вентиляції легенів. Їх стан стабільно важкий. Одному хворому надають допомогу в Сокирянській ЦРЛ, одному - у Глибоцький ЦРЛ, трьох - в обласній клінічній лікарні. У всіх цих хворих підтверджено інфікування COVID-19. Також двоє пацієнтів на неінвазивної вентиляції легень знаходяться у Чернівецькій міській лікарні №1. В одного з них діагностовано коронавірус, в іншого - підозра на COVID-19", - повідомили в ОДА.

При цьому одному лікарню раніше стало краще і його зняли з кисневою дотації.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні число хворих в країні збільшилася до 480 чоловік, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

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