Коронавірус у Чернівецькій області: 48 нових пацієнтів

У Чернівецькій області протягом вівторка, 12 травня, зареєстрували ще 48 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, всього за добу лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб.

"Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом летальних випадків", - додав Осачук.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області за останню добу зафіксували 25 нових випадків інфікування коронавірусом. Летальних випадків не було.

Додамо, що у Вінницькій області влада заявила, що наразі спостерігаються ознаки другої хвилі коронавірусу в регіоні. Зокрема, за останню добу на Вінниччині зафіксували 27 нових випадків інфікування. З початку епідемії в області коронавірус зафіксували у 580 осіб. При цьому 300 випадків виявлено в обласному центрі, далі по захворюваності йдуть Калинівський, Вінницький і Жмеринський райони.