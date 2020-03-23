Коронавірус у Черкаській області: стало відомо про стан першого зараженого

Перший заражений коронавірусом у Черкаській області у задовільному стані, він перебуває під постійним наглядом лікарів. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці у Facebook.

Боднар зазначив, що родина пацієнта також під наглядом медиків.

"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів Уманської інфекційної лікарні, які діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", - написав він.

Нагадаємо, глава МОЗ Ілля Ємець заявив, що в Україні є розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв'язку з поширенням коронавірусу, він порівнянний з ситуацією в Італії.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На цьому засіданні український лідер не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні.