Коронавірус буде коштувати туризму до семи років зростання, - UNWTO

У Всесвітній туристичній організації ООН (UNWTO) прогнозують, що в цьому році кількість міжнародних туристів скоротиться на 20-30% у порівнянні з показниками 2019 року через пандемію коронавірусу. Про це йдеться у звіті UNWTO.

При цьому наголошується, що таке падіння буде коштувати галузі 5-7 років розвитку.

Очікуване падіння на 20-30% може призвести до зниження надходжень від міжнародного туризму (експорту) в розмірі 300-450 млрд доларів, що становить майже третину від 1,5 трильйона доларів, отриманих торік.



У той же час повідомляється, що у 2009 році на тлі глобальної економічної кризи міжнародні туристичні потоки скоротилися лише на 4%, тоді як спалах атипової пневмонії у 2003 році призвела до зниження лише на 0,4%.

Генеральний секретар організації Зураб Пололікашвілі зазначив, що туризм - один з найбільш постраждалих від коронавірусу секторів економіки.

При цьому він додав, що мільйони робочих місць у цьому секторі знаходяться під загрозою втрати. Близько 80% усіх туристичних підприємств є малими і середніми, і цей сектор відіграє провідну роль у забезпеченні зайнятості й інших можливостей для жінок, молоді та сільських громад.

Однак UNWTO підкреслює історичну стійкість туризму і його здатність створювати робочі місця після кризових ситуацій, а також акцентує увагу на важливості міжнародного співробітництва і забезпечення того, щоб цей сектор став центральною частиною зусиль з відновлення після пандемії.

Нагадаємо, у Всесвітній раді з подорожей і туризму оцінювали збитки, які може понести туристична галузь через спалах коронавірусу у світі. В організації заявляли, що коронавірус може принести туристичної галузі мінімум 22 млрд доларів збитків.