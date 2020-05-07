Коронавірус у Британії: смертність серед чорношкірих громадян вища в 4 рази

Ймовірність померти від коронавірусу в Британії серед чорношкірих громадян в 4 рази вища, ніж у білих. Про це пише The Guardian з посиланням на дані Національної статистичної служби (ONS).

Повідомляється, що у чорношкірих чоловіків в 4,2 рази вище ризик померти від COVID-19, у чорношкірих жінок - в 4,3 рази вище, ніж у білих чоловіків і жінок.

"Люди бангладешської, пакистанської, індійської етнічної приналежності, а також змішаного етнічного походження мають статистично підвищений ризик смерті через COVID-19", - йдеться в документі ONS.

При цьому, згідно зі статистикою, для відносно здорових і молодих чорношкірих чоловіків і жінок ризик померти від наслідків коронавірусу вище в 1,9 рази, ніж у білого населення.

"Дані показують, що відмінності щодо смертності від COVID-19 між етнічними групами частково є результатом соціально-економічного неблагополуччя, проте залишкову різницю поки пояснити не можна", - говориться в доповіді.

Зазначимо, доповідь було складено на основі даних про смерті в Англії та Уельсі в період з 2 березня по 10 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19. У цій країні в цілому від коронавірусу померли понад 30 000 осіб. При цьому добова смертність перевищує 600 випадків.

Незважаючи на це Британія може почати ослаблення карантину вже в наступний понеділок.