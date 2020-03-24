Коронавірус у вагітної в Ірпені: будинок дезінфікують, жителів просять не виходити з квартир

Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку, де мала найбільше контактів жінка, у якої підтвердили коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина у Facebook.

Зазначається, що заходи проводяться за адресою місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50А.

"Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися", - написав Маркушин.

Він також зазначив, що волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками.

Раніше повідомлялося, що в Київській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом - захворіла вагітна жінка в Ірпені. 20 березня жінці зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня, він виявився негативним. Результат мазка на ПЛР-аналіз, який надійшов у вівторок, підтвердив інфікування коронавірусом., Остаточний діагноз встановлять після повторного ПЛР-аналізу.

РБК-Україна писало, що кількість киян, що захворіли на коронавірус COVID-19, зросла до 31 особи.