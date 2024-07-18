Коронавирус у Байдена. Врач рассказал о состоянии президента США

Что предшествовало

Напомним, 17 июля стало известно, что у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. Он сдал положительный тест во время своего визита в Лас-Вегас.

В Белом доме отметили, что у президента США легкие симптомы заболевания. При этом там подчеркивали, что он вакцинирован.

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