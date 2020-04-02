Коронавірус: 13 країн ЄС опублікували спільну заяву

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Автори документу наголосили, що "глибоко стурбовані" ризиками для верховенства закону

Німеччина і ще 12 країн-членів ЄС оприлюднили заяву, в якій стурбовані посяганням на основні права і свободи людини під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє DW.

У заяві йдеться про те, що країни стурбовані ризиками для верховенства закону, які можуть виникнути в результаті "певних надзвичайних заходів".

Як зазначає агентство AFP, заява, по всій видимості, стала відсиланням до ситуації в Угорщині, де парламент 30 березня наділив уряд Віктора Орбана винятковими повноваженнями на час дії режиму НС.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія проаналізує останні законодавчі зміни в Угорщині на відповідність статті 2 Договору про Європейський союз. За словами президента ЄП Давида Сасоллі, боротьба з кризою, яку викликав коронавірус, не повинна означати припинення демократії у країні.

Нагадаємо, парламент Угорщини підтримав закон, що стосується боротьби з наслідками коронавірусу, який фактично сконцентрував на невизначений час всю владу у руках прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Європейський союз негайно розкритикував такі дії, звинувативши Будапешт у підриві демократичних цінностей блоку.