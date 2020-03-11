Коронавірус може бути в 10 разів смертоноснішим за грип, - Інститут здоров'я США

Китайський коронавірус COVID-19 може бути в 10 разів смертоноснішим за сезонний грип. Про це заявив імунолог Національного інституту охорони здоров'я США Ентоні Фаучі, передає Newsweek.

За його словами, з рівнем смертності в 1% коронавірус буде "у десять разів більш смертельним, ніж сезонний грип". Він також уточнив, що за офіційними даними рівень смертності від COVID-19 складає 2,5%, проте ймовірно найближчим часом ця цифра стабілізується на позначці 1%.

Фаучі зазначив, що близько 80% заражених одужують повністю в той час як близько 15% стикаються з ускладненнями.

Також повідомляється, що зауваження Фаучі прозвучали після того, як кількість підтверджених випадків коронавірусу в США перевищила тисячу осіб, а загальна кількість померлих досягла 29.

"Немає сумнівів у тому, що, якби ми не зробили це (обмеження на поїздки до Китаю, - ред.) своєчасно, було б набагато більше випадків ", - додав Фаучі.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України оцінили ймовірність заборони пересування по країні через коронавірус. На сьогодні така ймовірність є малоймовірною.