RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У короля Британии Чарльза III рак выявили на ранней стадии

Фото: король Соединенного Королевства Чарльз III (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У короля Соединенного Королевства Чарльза III рак обнаружили на ранней стадии.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что вся страна надеется на его полное выздоровление короля.

Младший сын Чарльза принц Гарри, отлученный от королевской семьи, должен вскоре прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, будет исполнять некоторые обязанности монарха.

Сунак заявил, что был "шокирован и опечален" этой новостью.

"Все наши мысли - с ним и его семьей. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии", - сказал он.

Чарльз планирует продолжать выполнять большую часть своей личной работы в качестве монарха, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он находится в постоянном контакте с королем.

"Разумеется, все будет продолжаться в обычном режиме, и мы продолжим все дела", - сказал он.

В понедельник король Чарльз провел ночь в своем доме Кларенс-хаус рядом с Букингемским дворцом, после того как начал серию амбулаторных процедур.

Обычно члены королевской семьи держат медицинские вопросы в тайне, но Букенгемский дворец заявил, что Чарльз решил обнародовать информацию, поскольку он является покровителем ряда благотворительных организаций, занимающихся лечением рака.

Операция Чарльза III

В прошлом месяце Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III будет госпитализирован для лечения простаты. Как отмечалось, 75-летнему монарху сделают "коррекционную процедуру" из-за увеличения простаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз III