У короля Британии Чарльза III рак выявили на ранней стадии

Он заявил, что вся страна надеется на его полное выздоровление короля.

Младший сын Чарльза принц Гарри, отлученный от королевской семьи, должен вскоре прибыть в Британию, а его старший брат, наследник престола принц Уильям, как ожидается, будет исполнять некоторые обязанности монарха.

Сунак заявил, что был "шокирован и опечален" этой новостью.

"Все наши мысли - с ним и его семьей. К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии", - сказал он.

Чарльз планирует продолжать выполнять большую часть своей личной работы в качестве монарха, включая еженедельные аудиенции с премьер-министром и работу с государственными документами, и Сунак сказал, что он находится в постоянном контакте с королем.

"Разумеется, все будет продолжаться в обычном режиме, и мы продолжим все дела", - сказал он.

В понедельник король Чарльз провел ночь в своем доме Кларенс-хаус рядом с Букингемским дворцом, после того как начал серию амбулаторных процедур.

Обычно члены королевской семьи держат медицинские вопросы в тайне, но Букенгемский дворец заявил, что Чарльз решил обнародовать информацию, поскольку он является покровителем ряда благотворительных организаций, занимающихся лечением рака.

Операция Чарльза III

В прошлом месяце Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Чарльз III будет госпитализирован для лечения простаты. Как отмечалось, 75-летнему монарху сделают "коррекционную процедуру" из-за увеличения простаты.

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